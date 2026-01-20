Укр Рус
20 січня, 13:05
Оновлено - 13:25, 20 січня

Запрошення ми отримали, але Росія наш ворог, – Зеленський про "Раду миру" Трампа

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Київ отримав запрошення від американського лідера Дональда Трампа долучитися до "Ради миру".
  • Зеленський підкреслив, що Росія є ворогом, а Білорусь – її ключовим союзником, це унеможливлює ефективну співпрацю.

Україна отримала запрошення американського президента Дональда Трампа долучитися до так званої "Ради миру". Ця пропозиція, однак, виглядає нездійсненною в плані спільної участі Києва та Москви в будь-яких подібних організаціях.

Про це Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на запитання журналістів. Деталі з його слів передає 24 Канал.

Як Зеленський висловився про запрошення?

За словами глави держави, українські дипломати вже працюють над пропозицією. 

Водночас він звернув увагу на те, що серед запрошених до участі є також Росія та Білорусь – держава-агресор і її ключовий союзник. 

За таких умов, за словами Зеленського, важко уявити ефективну взаємодію з цими країнами в межах одного спільного органу.

Росія – це про "раду війни". І Білорусь разом із ними, а саме режим Лукашенка,
– резюмував президент України.

Що відомо про "Раду миру"?

  • Дональд Трамп уперше публічно озвучив ідею створення такого органу у вересні 2025 року, заявивши про намір домогтися припинення війни в Секторі Гази. Водночас із проєкту статуту, який було надіслано близько 60 державам, випливає, що майбутній орган задуманий як інструмент для реагування на міжнародні конфлікти в глобальному масштабі, а не лише в межах одного регіону.

  • За даними ЗМІ, команда Трампа також розглядає можливість застосування цього формату до України, за аналогією з Газою. Передбачається, що "Рада миру" могла б контролювати виконання потенційної угоди про припинення війни.

  • Разом із тим, участь у раді передбачає значний фінансовий внесок. Йдеться про один мільярд доларів. 

  • Напередодні, 19 січня, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін отримав запрошення долучитися до "Ради миру". За його словами, Москва наразі аналізує пропозицію та розраховує на контакти з американською стороною для уточнення деталей.

  • Окремий резонанс викликала реакція Трампа на відмову президента Франції Еммануеля Макрона приєднуватися до ініціативи. Американський політик різко розкритикував французького лідера, заявивши, що запровадження мит у 200% на товари з Франції могло б змусити його змінити позицію.