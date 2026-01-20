Запрошення ми отримали, але Росія наш ворог, – Зеленський про "Раду миру" Трампа

Україна отримала запрошення американського президента Дональда Трампа долучитися до так званої "Ради миру". Ця пропозиція, однак, виглядає нездійсненною в плані спільної участі Києва та Москви в будь-яких подібних організаціях.

Про це Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на запитання журналістів. Деталі з його слів передає 24 Канал.

Актуально Путіну запропонували увійти в "Раду миру" Трампа

Як Зеленський висловився про запрошення?

За словами глави держави, українські дипломати вже працюють над пропозицією.

Водночас він звернув увагу на те, що серед запрошених до участі є також Росія та Білорусь – держава-агресор і її ключовий союзник.

За таких умов, за словами Зеленського, важко уявити ефективну взаємодію з цими країнами в межах одного спільного органу.

Росія – це про "раду війни". І Білорусь разом із ними, а саме режим Лукашенка,

– резюмував президент України.

Що відомо про "Раду миру"?