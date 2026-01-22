Офіцер ЗСУ відповів, як потрібно сприймати Раду миру Трампа

У Давосі президент США Дональд Трамп заявив про створення Ради миру. Зокрема, тут запросили Україну, Росію, Білорусь та низку інших держав. Можливо, американський лідер планує створити організацію, яка буде наступницею ООН.

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда озвучив 24 Каналу думку, що Україна повинна обережно ставитися до Ради миру, слідкувати, хто туди увійде, якою буде позиція ЄС. Якщо організація працюватиме задля справедливого миру в Україні – це позитив.

Як повинна діяти Україна?

До Ради миру запросили також Росію та Білорусь. Єгор Чечеринда зазначив, що ці держави входять й до ООН. Однак Україна теж там перебуває та використовує цей майданчик для просування нашого порядку денного.

Ми маємо ставитися до неї обережно, дивитися, хто увійде, хто ні, чи увійдуть до країни Євросоюзу, якою буде консолідована позиція керівництва ЄС до цієї структури. Але загалом наше ставлення має бути наступне: усе, що нам допомагає завершити війну справедливим миром, має працювати,

– підкреслив майор ЗСУ.

За його словами, якщо Рада миру дозволить Україні просунутися на цьому нашому нелегкому шляху, то наша держава має туди входити. А якщо ні – ставлення нашої держави має бути обережним і відповідним. Однак Україна має входити в новостворені структури та підтримувати нові ідеї, якщо вони вимагають завершити війну на умовах справедливості.

Що відомо про Раду миру?