Рада може працювати в безперервному режимі: Стефанчук підтримав пропозицію

Руслан Стефанчук висловив сподівання на результативну роботу парламенту наступного пленарного тижня. Він підтримав ідею безперервного режиму роботи народних депутатів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у мережі повідомив, що 12 лютого – напружений переговорний день. Адже представники України та партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, аби забезпечити деескалацію.

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Стефанчук підтримав пропозицію безперервного режиму Ради

Спікер парламенту зазначив, що такий же напружений переговорний день буде і 13 лютого. За його словами, концентрація дипломатії в інтересах України наразі найбільша не тільки за весь час війни, а й за всі перші 30 років відновлення незалежності.

Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу в безперервному штатному режимі,

– написав Стефанчук.

Він висловив упевненість, що нардепи з усіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який розпочнеться". А також уточнив, що "результативним не з погляду того, як хтось буде звучати або виглядати, а щодо того, які рішення Рада ухвалить".

"За будь-якої ситуації в нас є потенціал для всіх необхідних рішень", – запевнив глава парламенту.

Закрите засідання глав фракцій Ради з силовиками: що відомо

Керівники фракцій та груп Верховної Ради 13 лютого проведуть закрите засідання з очільниками силових структур України. Попередньо відомо, що вони зберуться о 16.00.

На зустрічі мають бути присутні міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, Національного банку та Міністерства фінансів.

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на нараді керівників фракцій і груп у спікера Ради 12 лютого порушували питання про безперервну роботу парламенту, як це було у 2014 році. Тоді у парламенті не закривали пленарні засідання. Тому нардепи за необхідності могли зібратися на них у будь-який момент.

Уривок з допису Руслана Стефанчука:

Сьогодні – напружений переговорний день. Представники нашої держави й наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб таки забезпечити деескалацію. Такий же напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за увесь час війни, але й за всі перші 30 років нашої незалежності.

Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу у безперервному штатному режимі. Вдумливу і безконфліктну роботу в інтересах суспільства.

Впевнений, що народні депутати з усіх фракцій та груп прекрасно усвідомлюють необхідність зробити результативним пленарний тиждень, який ми готуємось розпочати. Результативний не з точки зору того, як хтось буде звучати чи виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації, у нас є потенціал для усіх необхідних рішень.