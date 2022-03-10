Рада оборони Дніпропетровщини працює у цілодобовому режимі, – Резніченко

Дніпропетровська область готова до відсічі військовій агресії російських окупантів, а обласна рада оборони працює у посиленому режимі цілодобово.

Про це в ефірі телеканалу "Дніпро ТВ" розповів голова Дніпропетровської ОВДА та за сумісництвом керівник Ради Валентин Резніченко.

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За його словами, влада Дніпропетровщини знаходиться у тісній взаємодії з органами інших міст та областей, тож в області повністю готові до ймовірних бойових дій.

Я тут, керівники міст та громад тут. Ми нікуди не біжимо. Ми захищатимемо нашу країну скільки потрібно. Сьогодні дуже багато дезінформації. Давайте читати тільки офіційні канали,

– сказав Резніченко.

Очільник області також подякував мерам усіх міст Дніпропетровщини за злагоджену роботу та мужність у непростий час, зазначивши, що усі працюють у єдиному механізмі.

Резніченко констатував зниження рівня злочинності в регіоні та закликав мешканців Дніпропетровщини продовжувати дотримуватись дисципліни.

Не просто так дається повітряна тривога. Привчіть себе спускатися в укриття. Виконуйте правила. Це зараз дуже важливо. Від самодисципліни залежить ваше життя,

– наголосив він.

Дотримання режиму комендантської години також стало характерною рисою жителів області, зауважив Резніченко.

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