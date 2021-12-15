Рада обрала членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення
Джерело:Верховна Рада
На засіданні Верховної Ради 15 грудня парламентарі визначилися з членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за своєю квотою. Нардепи підтримали кандидатури Ольги Герасим'юк, Олега Черниша та Олександра Бурмагіна.
Обрання цих кандидатів не стало неочікуваністю, адже раніше у "Слузі народу" заявили, що підтримуватимуть їх.
Важливо "Слуга народу" обиратиме членів Нацради з питань телебачення
Що відомо про "нових старих" членів Нацради
- Ольга Герасим'юк наразі є головою Нацради;
- Олег Черниш – її заступником;
- а Олександр Бурмагін – медіаюрист ГО "Платформа прав людини".
Під час розгляду кандидатур у комітеті Ольга Герасим'юк заявила, що пріоритетом для неї є інформаційна безпека. Також вона згадала про підтримку мовників та провайдерів на межі окупованих територій.
Ми маємо добитись статусу територій з особливим режимом мовлення,
– наголосила вона.
Крім цього, Герасим'юк звернула увагу на роботу із досягнення максимально безпечних норм в онлайні, а також на нагляд за додержанням квот.
Олександр Бурмагін презентуючи свій досвід, зазначив, що він співпрацює як експерт із програмою ООН, офісом Ради Європи, Венеціанською комісію. Останні 5 років розробляв законопроєкти, один з них – закон "Про медіа".
Україна зараз в складному інформаційному становищі. Проблемою також є те, що застаріле законодавство. На мою думку, у таких складних умовах роль регулятора є вирішальною та значною. Має збалансувати інтереси держави, аудиторії та компаній, які працюють на ринку,
– сказав він.
Натомість Олег Черниш планував продовжувати працювати над впровадженням цифрового мовлення, розвитком мереж СМ та роботою з провайдерами.Звернуть увагу! Нацрада з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням законодавства України в ЗМІ та бере участь у розробленні та реалізації державної політики в медіа.
Що цьому передувало
Термін повноважень трьох членів Нацради, серед яких Ольга Герасим'юк та Олег Черниш, завершився 4 липня 2019 року. За їхнє звільнення Верховна Рада проголосувала у жовтні 2019 року. Опісля відкрили прийом заявок.
Після рішення парламенту оголосили конкурс на вакантні посади. Тоді було 15 заявок. Однак перед початком їх розгляду, в Україні почався карантин через пандемію. Розгляд кандидатур відклали й повернулися до цього питання у серпні 2021 року. Свої заявки поновили 13 кандидатів.