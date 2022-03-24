Рада Парижу вперше надала Києву звання почесного громадянства, це вперше в історії, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Рада Парижу підтримала рішення надати Києву звання почесного громадянства.

Він подякував французьким партнерам за те, що Рада Парижу одноголосно підтримала надання Києву звання почесного громадянства.

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Наданням цього звання, вперше в історії – місту, Париж іще раз засвідчив свою дружбу та підтримку столиці України – держави, яка сьогодні бореться за свою незалежність і свободу,

– написав Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко подякував муніципалітету міста-побратима Києва – Мюнхена за 15 вагонів гуманітарної допомоги.

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