Рада перейменувала 2 українські населені пункти

Парламентарі 6 жовтня підтримали постанову про перейменування двох населених пунктів України. Нові назви отримали село Мармузовичі, що на Львівщині, та село селище міського типу Більмак, що на Запоріжжі.

Законодавчі ініціативу підтримали понад 230 нардепів. Дискусії про перейменування населених пунктів тривають вже давно.

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Як змінилися назви населених пунктів

Відтепер Мармузовичі матимуть назву Андріївка – саме таку назву село мало до декомунізації. До слова, назва села походила від прізвища комуніста Івана Андреєва, який був першим директором машинно-тракторної станції у селі.

Водночас мешканці села виступили проти перейменування і наполягли на тому, щоб воно таки називалось Андріївка, втім тепер на честь апостола Андрія Первозванного.

Село Андріївка: карта

Натомість СМТ Більмак змінили на СМТ Кам'янка. Раніше населений пункт мав назву Куйбишеве. Місцеві жителі СМТ виступали проти перейменування міста в Більмак, відстоюючи назву Таврійське. Однак Верховна Рада назвала Таврійським село в Оріхівському районі. Тепер же Більмак перейменують в Кам'янку.

СМТ Кам'янка: карта

Разом з тим 6 жовтня Верховна Рада ухвалила постанови, які передбачають зміну і встановлення меж трьох міст України. Мовиться про: