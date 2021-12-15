Рада перейменувала місто Володимир-Волинський
Джерело:24 канал
Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. З цим поданням у Раду звернулась Волинська обласна рада.
"За" проголосували 348 нардепів. Тепер місто має історичну назву.
До теми Первомайськ, Южне та інші: в Україні можуть перейменувати міста з російськими назвами
Володимир-Волинський змінить назву
Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області,
– мовиться у твітері Ради.
Згідно з пояснювальною запискою, перейменування міста ініціювали його жителі. Все для того, щоб повернути історичну назву Володимир. Саме так називатиметься місто.
Народні депутати проголосували за проєкт постанови №6378 про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області.
Нардепи проголосували за перейменування Володира-Волинського / Скриншот голосування Ради
Рішення про перейменування міста перед цим:
- підтримала територіальна громада на громадських слуханнях;
- згодом погодила, відповідно до законодавства, Володимир-Волинська міська та Волинська обласна рада;
- після цього комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання Волинської обласної ради.
Що відомо про назву Володимира-Волинського
- У пояснювальній записці мовиться про те, що Володимир-Волинський є одним із найдавніших міст України.
- Відомо, що перша документальна згадка про нього фіксована ще в "Повісті минулих літ" Нестора орієнтовно в 11 – на початку 12 столітті.
- У 1795 році місто увійшло до складу Росії. Саме після цього воно почало називатись з частиною "Волинський". Це зробили для того, що місто відрязняли від російського Владімір-на-Клязьмі.
- До речі, у листопаді уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність перейменувати низку українських міст. Мовиться про ті населенені пункти, які носять російські назви – Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Первомайське, Первомайськ та багато інших.
Декомунізація "Батьківщини-Мати" – дивіться відео