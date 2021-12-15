Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. З цим поданням у Раду звернулась Волинська обласна рада.

"За" проголосували 348 нардепів. Тепер місто має історичну назву.

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Володимир-Волинський змінить назву

Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області,

– мовиться у твітері Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, перейменування міста ініціювали його жителі. Все для того, щоб повернути історичну назву Володимир. Саме так називатиметься місто.

Народні депутати проголосували за проєкт постанови №6378 про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області.



Нардепи проголосували за перейменування Володира-Волинського / Скриншот голосування Ради

Рішення про перейменування міста перед цим:

підтримала територіальна громада на громадських слуханнях;

згодом погодила, відповідно до законодавства, Володимир-Волинська міська та Волинська обласна рада;

після цього комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання Волинської обласної ради.

Що відомо про назву Володимира-Волинського

У пояснювальній записці мовиться про те, що Володимир-Волинський є одним із найдавніших міст України.

Відомо, що перша документальна згадка про нього фіксована ще в "Повісті минулих літ" Нестора орієнтовно в 11 – на початку 12 столітті.

У 1795 році місто увійшло до складу Росії. Саме після цього воно почало називатись з частиною "Волинський". Це зробили для того, що місто відрязняли від російського Владімір-на-Клязьмі.

До речі, у листопаді уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність перейменувати низку українських міст. Мовиться про ті населенені пункти, які носять російські назви – Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Первомайське, Первомайськ та багато інших.

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