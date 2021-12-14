Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну у 2022 році

Верховна Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну для участі у багатонаціональних навчаннях у 2022 році. За проголосували 318 нардепів. Зазначимо, що таку законодавчу ініціативу народні обранці розглядають щороку.

За "Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях" нардепи голосували 14 грудня. Ініціатором документа виступив президент Володимир Зеленський.

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Як голосували за документ по фракціях:

Документ підтримали 318 народних депутатів, 4 були проти, ще 15 – утримались.

"Слуга народу" – 218;

"Європейська Солідарність" – 27;

"Батьківщина" – 13;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 18;

"Довіра" – 18;

Позафракційні – 13.

В Україні відбудеться 9 багатонаціональних навчань

У 2022 році на території України відбудуться 9 багатонаціональних військових навчань, участь у яких візьмуть десятки тисяч військових НАТО. Витрати на ці заходи становитимуть понад 100 мільйонів гривень.

Які навчання відбудуться у 2022 році

"Об'єднані Зусилля – 2022": лютий – грудень 2022, участь візьмуть 12 500 військових;

"Репід Трайдент – 2022": березень – грудень 2022, 8 500 військових;

"Козак Мейс – 2022": березень – грудень 2022, 5 500 військових;

"Світла лавина – 2022": лютий – грудень, до 1300 бійців;

"Сільвер Сейбер – 2022": 3 етапи, до 5 500 учасників;

"Сі Бриз – 2022": березень – грудень, до 7500 військових;

"Ріверайн – 2022": українсько-румунські навчання, березень – грудень, до 400 вояків;

"Кленова Арка – 2022": березень – грудень, до 3 700 учасників;

"Вікінг – 2022": лютий – грудень, до 200 вояків.

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Переважно навчання тривають до 45 днів. У більшості з них залучена також авіація – літаки та гелікоптери, а також військові кораблі.

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