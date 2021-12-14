Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну у 2022 році
Джерело:24 канал
Верховна Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну для участі у багатонаціональних навчаннях у 2022 році. За проголосували 318 нардепів. Зазначимо, що таку законодавчу ініціативу народні обранці розглядають щороку.
За "Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях" нардепи голосували 14 грудня. Ініціатором документа виступив президент Володимир Зеленський.
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Як голосували за документ по фракціях:
Документ підтримали 318 народних депутатів, 4 були проти, ще 15 – утримались.
- "Слуга народу" – 218;
- "Європейська Солідарність" – 27;
- "Батьківщина" – 13;
- "За майбутнє" – 11;
- "Голос" – 18;
- "Довіра" – 18;
- Позафракційні – 13.
В Україні відбудеться 9 багатонаціональних навчань
У 2022 році на території України відбудуться 9 багатонаціональних військових навчань, участь у яких візьмуть десятки тисяч військових НАТО. Витрати на ці заходи становитимуть понад 100 мільйонів гривень.
Які навчання відбудуться у 2022 році
- "Об'єднані Зусилля – 2022": лютий – грудень 2022, участь візьмуть 12 500 військових;
- "Репід Трайдент – 2022": березень – грудень 2022, 8 500 військових;
- "Козак Мейс – 2022": березень – грудень 2022, 5 500 військових;
- "Світла лавина – 2022": лютий – грудень, до 1300 бійців;
- "Сільвер Сейбер – 2022": 3 етапи, до 5 500 учасників;
- "Сі Бриз – 2022": березень – грудень, до 7500 військових;
- "Ріверайн – 2022": українсько-румунські навчання, березень – грудень, до 400 вояків;
- "Кленова Арка – 2022": березень – грудень, до 3 700 учасників;
- "Вікінг – 2022": лютий – грудень, до 200 вояків.
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Переважно навчання тривають до 45 днів. У більшості з них залучена також авіація – літаки та гелікоптери, а також військові кораблі.
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