Рада підтримала постанову про демократію, вибори та легітимність Зеленського

Верховна Рада на засіданні 25 лютого підтримала постанову №13041 "Про демократію", зокрема й про підтримку легітимності чинного президента України Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 268 нардепів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Що відомо про постанову

З другої спроби Верховна Рада проголосувала 25 лютого за постанову №13041 "Про демократію" та підтримку Зеленського і майбутні вибори в умовах сталого миру. Юридична назва документа – "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ".

Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів.

Як голосували за постанову про демократію / Фото Ярослава Железняка

Що мовиться у постанові

У тексті постанови мовиться, що саме російський диктатор Владімір Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою. Крім того, введений через повномасштабну війну, розв'язану Росією, воєнний стан не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України.

Разом з тим, Український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни,

– мовиться у постанові.

Крім того, у тексті чітко зазначено, що проведення президентських виборів в Україні відбудеться лише тоді, коли на території держави буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир. Також у документі парламентарі наголосили, що Володимир Зеленський – легітимний президент, обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах, і це не ставиться під сумнів ні українським народом, ні парламентарями.