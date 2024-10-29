Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За відповідне рішення віддали свої голоси 311 нардепів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також повідомив, на який строк Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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Рада підтримала продовження воєнного стану

Верховна Рада 29 жовтня проголосувала за законопроєкти №12151 та №12152 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів відповідно. За продовження воєнного стану проголосувало 311 народних депутатів, за загальну мобілізацію – 304.



ВР проголосувала за продовження воєнного стану / Фото Ярослав Железняк

Відтак, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть продовжені з 10 листопада 2024 року на строк 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Нардеп зауважив, що Рада вже 13-й раз голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні було введено у день початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року. Вперше з початку повномасштабної війни воєнний стан було продовжено 25 травня.

Також у перший день повномасштабного вторгнення речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко офіційно заявив про введення обмежень на виїзд для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Попереднє голосування про продовження воєнного стану та загальної мобілізації було влітку. Тоді нардепи підтримали продовження дії з 11 серпня до 9 листопада 2024 року.