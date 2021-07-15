Вдосконалення корпоративного управління держпідприємствами: Рада ухвалила проєкт закону

15 липня 2021 , 12:46

Рада схвалила проєкт закону про вдосконалення корпоративного управління. Він дозволяє розширити повноваження наглядових рад.

Нардепи ухвалили за основу проєкт закону №5593-д. За нього проголосували 251 нардеп.

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Повноваження наглядової ради збільшуються

  • Розширюються повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів.
  • Вона має забезпечувати щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності, оплати праці і винагороди керівникам держпідприємства.
  • Ба більше, вона зможе забезпечувати призначення та звільнення з посад керівників господарських структур.
  • Наглядові ради всіх державних компаній мають відповідати за затвердження фінпланів.

Про призначення керівників

  • Компетенцією наглядової ради буде призначення та звільнення керівника держпдприємства.
  • Кабмін погоджуватиме рішення наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників.

Про девіденти та винагороди

  • Дивіденди буде затверджувати управлінець чи група керівників на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики.
  • Винагороду для наглядової ради та виконавчого органу нараховують відповідно до політики про винагороду.
  • Кабмін буде затверджувати політику винагороди керівників держкомпаній.
  • Кабмін також буде визначати порядок оцінки роботи наглядових рад держкомпаній.

Що цьому передувало

  • 5 липня Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні рекомендував Раді ухвалити за основу цей законопроєкт.
  • Тоді спояснювали, що ним хочуть розширити повноваження наглядових рад. 
  • Тоді нардепи наголошували на необхідності реформування корпоративного управління згідно з міжнародними принципами і висловили ряд зауважень. Пропонували перед другим читанням провести комітатські слухання "за участю усіх зацікавлених сторін".
Автор: Діана Квасневська