Рада підтримала ратифікацію угоди про копалини та створення інвестиційного фонду відбудови

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Дивіться також Швидка фіналізація усіх угод: Свириденко розповіла про старт спільного з США фонду

За ратифікацію угоди проголосували всі фракції та групи. Жоден із присутніх нардепів не виступив проти цього.

Парламент ратифікував історичну Угоду про економічне партнерство між Україною і США. Цей документ не просто юридична конструкція – це нова модель нашої взаємодії із ключовим стратегічним партнером. Безпека має йти пліч-о-пліч з економікою. Саме так Сполучені Штати бачать основу для співпраці. Саме так побудована наша угода про економічне партнерство з Америкою – щоб були ВСІ можливості для безпекової співпраці,

– написала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що у документі враховані українські конституційні принципи, і така співпраця забезпечить Україні економічне зростання, вагомі інвестиції та технологічну модернізацію.

"В Угоді нема згадок про борги, лише нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися саме в Україні", – додала Свириденко.