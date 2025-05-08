Рада підтримала ратифікацію угоди про копалини та створення інвестиційного фонду відбудови
- 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови.
- "За" проголосували 338 депутатів.
Верховна Рада у четвер, 8 травня, підтримала ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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В угоді нема згадок про борги, – Свириденко
За ратифікацію угоди проголосували всі фракції та групи. Жоден із присутніх нардепів не виступив проти цього.
Парламент ратифікував історичну Угоду про економічне партнерство між Україною і США. Цей документ не просто юридична конструкція – це нова модель нашої взаємодії із ключовим стратегічним партнером. Безпека має йти пліч-о-пліч з економікою. Саме так Сполучені Штати бачать основу для співпраці. Саме так побудована наша угода про економічне партнерство з Америкою – щоб були ВСІ можливості для безпекової співпраці,
– написала міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона зауважила, що у документі враховані українські конституційні принципи, і така співпраця забезпечить Україні економічне зростання, вагомі інвестиції та технологічну модернізацію.
"В Угоді нема згадок про борги, лише нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися саме в Україні", – додала Свириденко.
Результати голосування / Фото нардепа Железняка
Нагадаємо, що мінеральна угода була підписана між Україною та США у ніч на 1 травня та стосується 57 мінералів.
У цьому документі містяться політичні параметри співпраці, а інші деталі будуть прописані у "технічній угоді" пізніше.