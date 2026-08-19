Рада понад п'ять годин говорила з кандидатами на посади голів Міноборони та МЗС

Народні депутати провели тривалі консультації з претендентами на посади очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Співбесіди розпочалися 18 серпня і тривали понад п'ять годин, а вже наступного ранку зустрічі продовжилися.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Що відомо про консультації, які проводили в Раді?

На обговореннях фракції та групи аналізують бачення кандидатів щодо стратегічних цілей і викликів країни.

Андрій Сибіга, якого президент пропонує перепризначити на посаду очільника МЗС України, та Євгеній Хмара, який перейшов до Міністерства оборони зі СБУ, зустрілися з депутатами від усіх парламентських фракцій та груп.

Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей,

– повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Народні депутати також підкреслили важливість постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями.

Зазначимо, під час попередніх кадрових змін в уряді український парламент не встиг призначити глав Міноборони та МЗС. Відповідно до Конституції України, кандидатури на ці посади подає президент. Володимир Зеленський не вніс відповідних подань до того, як народні депутати пішли на літні канікули, через що пленарні засідання Ради не проводилися до 18 серпня, а робота тривала виключно в парламентських комітетах.

Офіційні подання від президента надійшли до Верховної Ради під вечір 18 серпня, і парламент має намір розглянути їх сьогодні.

Нагадаємо, ексміністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців та заявив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони та має знайти законний механізм для проведення виборів навіть за умов тривалої війни. Він також розкритикував корупцію та системні проблеми в управлінні державою, наголосивши на необхідності відновити довіру суспільства до влади.