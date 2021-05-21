Новини України: Рада попередньо схвалила закон про військове капеланство

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за закон про військове капеланство. Якщо його ухвалять, то утворять Службу військового капеланства та закріплять статус капеланів як військовослужбовців.

Законопроєкт №4626 підтримали 299 нардепів. Він визначає створення Служби військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.

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Основні зміни для військових капеланів

Згідно з законом, капеланом може бути українець з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та отримав мандат від власної церкви на капеланство.

Закон визначить:

створення Служби військового капеланства;

законодавчо закріпить статус капеланів як військовослужбовців, які матимуть соцгарантії ;

; визначить організаційно-правові засади взаємодії військових формувань і релігійних організацій.

Попри те, що утворена Служба військового капеланства буде самостійним структурним підрозділом, вона підпорядковуватиметься командуванню військової частини.

численність Служби не може бути меншою ніж 0,2% військового формування;

капелани відповідатимуть за задоволення духовно-релігійних потреб особового складу;

вони не отримуватимуть зброї та боєприпасів, а також не будуть залучені до чергувань, нарядів і проведення службових розслідувань.