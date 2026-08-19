Рада призначила міністра закордонних справ

Верховна Рада призначила нового міністра закордонних справ України. Ним 19 серпня став Андрій Сибіга.

Під час виступу в парламенті новий глава МЗС назвав ключові завдання дипломатичного відомства.

Рада підтримала призначення Сибіги

Верховна Рада 19 серпня підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. За відповідну постанову проголосували 266 народних депутатів.

Голосування за призначення Сибіги / Фото Ярослав Железняк

Рішення стало частиною оновлення складу Кабінету Міністрів після урядових змін. Напередодні, 18 серпня, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення Сибіги главою МЗС, а також кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

До цього Сибіга вже очолював Міністерство закордонних справ. У липні 2026 року Верховна Рада звільнила його з посади після формування нового уряду, після чого він продовжив роботу як виконувач обов'язків глави МЗС.

Які пріоритети для МЗС назвав Сибіга?

Під час виступу в парламенті Сибіга представив депутатам своє бачення подальшої роботи Міністерства закордонних справ. За його словами, головними завданнями дипломатії залишаються завершення війни, європейська та євроатлантична інтеграція, а також збереження зв'язків світового українства з Україною.

Ми перебуваємо на визначальному етапі війни. Етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Нічого важливішого за закінчення війни немає,

– наголосив він.

Глава МЗС заявив, що дипломатична команда продовжить працювати над консолідацією міжнародної підтримки України, посиленням тиску на Росію та притягненням країни-агресорки до відповідальності.

За словами Сибіги, одним із нагальних завдань залишається зміцнення Сил безпеки та оборони України за допомогою міжнародної підтримки. Особливу увагу дипломатія приділятиме посиленню захисту українського неба від балістичних атак та стійкості енергосистеми напередодні зими.

Міністр також наголосив на необхідності залучати союзників до посилення української обороноздатності та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Сибіга також повідомив про продовження роботи в межах 11 оборонних коаліцій та анонсував створення восени нової геополітичної ініціативи – Карпатської.

Окремим напрямом роботи МЗС стане подальша інтеграція України до Європейського Союзу та НАТО. Дипломатія працюватиме над відкриттям усіх кластерів переговорів про вступ до ЄС, а також над поглибленням практичної взаємодії з Північноатлантичним альянсом.

Прагматичне добросусідство переважить будь-які емоції,

– підкреслив глава МЗС.

Сибіга окремо наголосив на необхідності захищати права українців за кордоном, підтримувати їхню ідентичність та зв'язки з Україною. МЗС також планує посилювати консульську службу, цифровізувати її роботу та розширювати дипломатичну присутність.

Міністр також звернув увагу на продовольчий експорт через Чорне море, пошук механізмів захисту свободи судноплавства та відновлення Шляхів солідарності.

Серед економічних пріоритетів МЗС – відкриття нових ринків для українських експортерів, підтримка економічної стійкості та забезпечення продовольчого експорту.

За все потрібно боротися. За кожну ракету. Кожен кластер. Кожен новий ринок для експортерів. Кожне санкційне рішення. Кожен пакет для енергетики,

– підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, Верховна Рада також має розглянути питання призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні президент Володимир Зеленський вніс його кандидатуру до парламенту, а вранці 19 серпня профільний комітет Ради підтримав подання.

Водночас перед парламентом другий день поспіль триває акція протесту проти призначення Хмари. Учасники мітингу закликають депутатів не підтримувати його кандидатуру та вимагають повернути на посаду колишнього міністра оборони Михайла Федорова.