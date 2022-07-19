Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соцполітики

Оксана Жолнович стала очільником Міністерства соціальної політики. Вона замінила на посаді Марину Лазебну.

"За" призначення Оксани Жолнович на посаду виступили 282 депутати. Голосування відбулося 19 липня.

Відомо, що Марина Лазебна подала у відставку з посади глави Міністерства соціальної політики 15 липня.

До теми Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики

Що відомо про Оксану Жолнович

Новообрана очільниця Мінсоцполітики навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство", кваліфікація "юрист". Там вона захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України".

Оксана Жолнович входила до політичної партії "Сила людей". Балотувалася від цієї політсили чотири рази. Але, як повідомляє рух "Чесно", її жодного разу не обрали.

На позачергових виборах до Верховної ради у 2014 році входила до виборчого списку під № 5 партії "Сила людей". У 2015 році висувала свою кандидатуру в депутати Львівської обласної ради як мажоритарниця. Подавалася тоді ж на посаду голови і водночас депутатки Львівської міської ради.

З 2020 року була керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров'я Офісу президента. А з 2019 по 2021 – радницею міністра соціальної політики.

Денис Шмигаль про призначення Жолнович

Прем'єр-міністр України заявив, що зараз дуже зросла кількість людей, які потребують соцдопомоги від держави. Тому завданням Мінсоцполітики і його очільниці Оксани Жолнович – зробити все можливе, щоб підтримати кожного.

В умовах повномасштабної війни кількість громадян, яким потрібна допомога та соціальний захист держави, значно зросла. Мета Уряду й Мінсоцполітики — підтримати кожного, хто цього потребує. Це є пріоритетним завданням для нової очільниці міністерства,

– написав Денис Шмигаль.

Марину Лазебну могли звільнити ще минулого року

Довіра депутатів до Марини Лазебної похитнулася восени 2021 року. Тоді повідомляли, що міністерці шукають заміну. Усе через стосунки з головою комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галиною Третьяковою. Чиновниця нібито мала конфлікт з Лазебною.

Міністеркою були незадоволені й інші депутати, які мають доступ до державних реєстрів.

Зверніть увагу – Володимир Зеленський оголосив про масові звільнення очільників СБУ: відео