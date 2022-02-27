Рада просить поширювати постери із закликом виходити на мітинги на підтримку України

Верховна Рада закликала пошири постери з анонсом мітингів на підтримку України закордоном. Мета – введення нових обмежень проти Росії.

Ці постери створили українці, які зараз закордоном. Тепер їх закликають поширювати.

Зверніть увагу ПриватБанк додав можливість перераховувати кошти на потреби ЗСУ з рахунку Бонус+

Залучайте ваших рідних та знайомих закордоном! Поширюйте це повідомлення в соцмережах! Чиніть тиск на європейських політиків! Сьогодні Росію вже відключили від SWIFT! Завтра очікуємо на нові перемоги з вашою допомогою,

– йдеться у повідомленні.

Постери, які створили українці закордоном: фото Верховної Ради

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.