Як ви оцінюєте провальне голосування за легалізацію медичного канабісу: опитування

Рада не підтримала законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. Депутати спромоглися назбирати лише 184 голосів із 226 необхідних.

Близько 2 мільйони українців потребують медичного канабісу через стан свого здоров'я. Цей препарат може полегшити, зокрема, життя онкохворих.

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Що передбачає законопроєкт №5596

Він розроблений насамперед для потреб людей із серйозними захворюваннями, перебіг яких може полегшити вживання медичного канабісу. Мовиться, зокрема, про:

створення нормативних умов для законного обігу медичної марихуани;

встановлення вимоги та контроль за обігом конопель на різних етапах;

забезпечення можливості придбати та зберігати лікарські коноплі з лікувальною метою.

Пропонуємо вам висловити свою думку щодо голосування Ради. Розкажіть, чи підтримуєте ви відповідне рішення народних обранців.

Медична марихуана у світі

Станом на липень 2021 року використання медичного канабісу у медичних цілях дозволено у 56 країнах світу. Серед них – Ізраїль, Данія, Австрія, Швейцарія та Польща.



Де у світі вже легалізували марихуану / Інфографіка 24 каналу