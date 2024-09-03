Найближчими днями Верховна Рада проведе кадрові зміни в уряді, – ЗМІ

3 вересня 2024, 15:01
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Автор: Ярослав Погончук

Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Верховна Рада України планує найближчими днями провести кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України. За інформацією джерел видання зміни можуть відбутися уже 4 – 5 вересня.

Цю інформацію також підтверджує нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що кадрові зміни можуть відбутися також в Офісі Президента України. 

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Які кадрові зміни можуть відбутися в уряді

За інформацією джерел видання в уряді, 4 – 5 вересня Рада проведе кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України. Цю інформацію також підтверджує Железняк. 

По кадрам. Сьогодні нічого не буде по голосуванням. А ось завтра – післязавтра прям дуже активно говорять про ряд ротацій (в тому числі і ОП),
– написав нардеп.

Він додав, що спочатку планують звільнити додаткові позиції міністрів. Когось буде звільнено остаточно, а когось переведуть.

За словами Железняка, ймовірно, звільнять:

  • Мінʼюст;
  • МЗС;
  • Мінекології;
  • Мінінтеграціі.

Потім Рада призначить нових міністрів на вільні вакансії, також нових міністрів отримають 6 міністерств. Деякі міністерства буде приєднано до діючих портфелів віцепремʼєрів.