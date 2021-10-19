Рада проведе позачергове засідання: Стефанчук підписав розпорядження

Спікер Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту. Воно відбудеться 21 жовтня.

Позачергове засідання скликав президент Володимир Зеленський. Його проведуть після пленарного.

Читайте також Рада розблокувала підписання закону про олігархів

Що розглянуть

До порядку денного внесли 14 пунктів. Розглядатимуть декілька законопроєктів про ратифікацію різноманітних угод:

ратифікація угоди між Кабміном та естонським урядом про технічну та фінансову співпрацю;

угода між Україною та Данією про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей дипломатів та консулів;

Зміни до Фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

ратифікація угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку. Домовленість стосується участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

законопроєкт про ратифікацію Гарантійної угоди "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

ратифікація угоди між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом;

Серед іншого мають розглянути законопроєкт "Про енергетичну ефективність", про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану, приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу тощо.



Розпорядження про позачергове засідання / Фото ВРУ





Розпорядження про позачергове засідання / Фото ВРУ