Рада розгляне Держбюджет у першому читанні цього тижня
18 жовтня 2021 , 13:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада невдовзі розгляне законопроєкт про державний бюджет на 2022 рік. Схвалять висновки і пропозиції депутатів.
Законопроєкт у першому читанні необхідно прийняти до 20 жовтня. Тому, ймовірно, цього числа й голосуватимуть. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, виступаючи у стінах Ради.
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Потім законопроєкт ще доопрацюють
За результатами розгляду законопроєкту у першому читанні Рада схвалює висновки та пропозиції депутатів, які отримують статус Бюджетних висновків.
Відповідно до цих висновків, уряд зобов'язаний доопрацювати проєкт Державного бюджету на друге читання
Показники Держбюджету
- У законопроєкті передбачено зростання реального ВВП України на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%,
- Доходи бюджету становитимуть 1277,7 мільярда гривень, що на 161,7 мільярда гривень більше, ніж у 2021 році;
- Витрати зростуть до 1465,7 мільярда гривень;
- Прогнозують, що дефіцит буде на рівні 188 мільярдів гривень.