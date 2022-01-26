Рада розгляне звільнення Сенниченка з посади глави Фонду держмайна

Дмитра Сенниченка можуть звільнити з посади глави Фонду держмайна. Це питання 27 січня розглядатиме Верховна Рада.

Звільнення Сенниченка нардепи розглядатимуть першим. Доповідатиме щодо цього голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Сенниченко подав у відставку раніше

Про те, що Сенниченко може покинути свою посаду, ЗМІ писали ще у листопаді 2021 року. Стверджували, що чиновник звільняється за власним бажанням.

Називали й основні причини звільнення: невдоволення окремих представників політикуму приватизацією. Журналіст Сергій Лещенко стверджував, що чиновник йде у відставку через "скандальну приватизацію заводу "Більшовик".

Наступного дня після публікації посадовець підтвердив, що йде у відставку. Запевняв, що це його особисте бажання.

Що відомо про Сенниченка