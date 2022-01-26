Рада розгляне звільнення Сенниченка з посади глави Фонду держмайна
Джерело:Верховна Рада
Дмитра Сенниченка можуть звільнити з посади глави Фонду держмайна. Це питання 27 січня розглядатиме Верховна Рада.
Звільнення Сенниченка нардепи розглядатимуть першим. Доповідатиме щодо цього голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
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Сенниченко подав у відставку раніше
Про те, що Сенниченко може покинути свою посаду, ЗМІ писали ще у листопаді 2021 року. Стверджували, що чиновник звільняється за власним бажанням.
Називали й основні причини звільнення: невдоволення окремих представників політикуму приватизацією. Журналіст Сергій Лещенко стверджував, що чиновник йде у відставку через "скандальну приватизацію заводу "Більшовик".
Наступного дня після публікації посадовець підтвердив, що йде у відставку. Запевняв, що це його особисте бажання.
Що відомо про Сенниченка
- Чоловік почав свою кар'єру у 1997 році – працював економістом в Національному банку України.
- Протягом 2000 – 2001 року працював у Службі прем'єр-міністра на посаді міжнародного секретаря.
- У 2013 – 2016 роках працював директором Jones Lang LaSalle в Україні, а також директором з розвитку бізнесу в СНД.
- Крім того, був главою управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті".
- Чоловіка призначили головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.