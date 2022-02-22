Рада закликала відключити Росію від SWIFT: постанова-відповідь на "визнання" бойовиків

Верховна Рада 22 лютого схвалила постанову-відповідь на "визнання" Росією фейкових "республік" на окупованому Донбасі. Констатували, що Кремль посилює агресію та порушує територіальну цілісність нашої держави.

Текст заяви парламенту зачитав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він нагадав, що напередодні Володимир Путін "визнав" бойовиків та наказав ввести війська на Донбас.

До теми Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу та України: як Путін "легалізував" бойовиків

Постанову підтримали майже одностайно – за неї проголосували 336 нардепів.

Про що мовиться у постанові

Стефанчук нагадав, що Росія порушила статут ООН та Будапештський меморандум.

Цим рішенням Росія здійснила акт чергової агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет та територіальну цілісність України,

– наголосив спікер.

Росія вийшла з "Мінська"

Росія схвалила такі кроки всупереч мирним зусиллям України та світу. Ухваливши рішення, Москва фактично вийшла з мінських домовленостей та зруйнувала переговорний процес у нормандському форматі.

Рішення Путіна не має юридичних наслідків

Стефанчук підкреслив, що є тимчасово окуповані території Криму та Донецької й Луганської областей. Будь-яких інших утворень в Україні не існує. Таким чином рішення президента держави-агресорки не несе жодних юридичних наслідків.

Україна закликає Кремль відмовитись від своїх кроків та скасувати "визнання".

Також Рада закликала міжнародні організації та іноземні уряди не визнавати фейкові "республіки" й засудити дії Москви. Наголосили, що слід ввести серйозні санкції, які б включали замороження "Північного потоку-2", відключення Росії від системи SWIFT.

Росія – агресор

Відповідальність за різке погіршення безпекової ситуації лежить на Росії.

Росія є агресором та стороною конфлікту. Весь цей час її війська перебували й продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях України,

– нагадав Стефанчук.

Він додав, що Москва вдавалась до пропаганди та дезінформації, аби створити привід для "визнання" бойовиків.

Україна має направити запит в ООН щодо проведення консультацій. Верховна Рада підтримує ініціативу президента про скликання розширеного засідання Радбезу Організації, адже Україні потрібні реальні гарантії безпеки.

Насамкінець у парламенті закликали світ прискорити надання Україні оборонної допомоги, а також підтримати економіку.

Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно "визнав" фейкові псевдореспубліки на Донбасі.

В указах передбачили введення російських військ на Донбас – нібито для миру.

Україна одразу скликала засідання Ради національної безпеки та оборони.

Міжнародна спільнота засудила кроки Москви та пообіцяла серйозні санкції.

Президенту Володимиру Зеленському вже надіслали запит МЗС про розірвання дипломатичних стосунків з Росією.

Важливо – Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі: