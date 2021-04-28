Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу

Верховна Рада схвалила один із законопроєктів про ринок землі. Цей крок дозволить розблокувати можливість продажу сільськогосподарської землі.

Наразі депутати підтримали законопроєкт №2194. За нього віддали 284 голоси. Попереду – голосування за інший, який стосується земельних аукціонів.

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Внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад.

Його завданням є реформування управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населенню та бізнесу до землі. Мовиться про скасування зайвих дозволів тощо.

Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Документ регулює правове забезпечення прозорості аукціонів.

Головне про земельну реформу

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває в Україні ринок землі з 1 липня 2021 року.

Згідно з ним, З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи, юридичні – тільки з 2024 року.

Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.

Продаж земель державної власності заборонений.

За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, ці законопроєкти фактично є завершення земельної реформи в Україні.



Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу