Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу

Верховна Рада схвалила один із законопроєктів про ринок землі. Цей крок дозволить розблокувати можливість продажу сільськогосподарської землі.
Джерело:24 канал
Наразі депутати підтримали законопроєкт №2194. За нього віддали 284 голоси. Попереду – голосування за інший, який стосується земельних аукціонів.
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Законопроєкт №2194
- Внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад.
- Його завданням є реформування управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населенню та бізнесу до землі. Мовиться про скасування зайвих дозволів тощо.
Законопроєкт №2195
- Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.
- Документ регулює правове забезпечення прозорості аукціонів.
Головне про земельну реформу
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває в Україні ринок землі з 1 липня 2021 року.
- Згідно з ним, З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи, юридичні – тільки з 2024 року.
- Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.
- Продаж земель державної власності заборонений.