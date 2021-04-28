Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу

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Верховна Рада схвалила один із законопроєктів про ринок землі. Цей крок дозволить розблокувати можливість продажу сільськогосподарської землі.

Джерело:

24 канал

Наразі депутати підтримали законопроєкт №2194. За нього віддали 284 голоси. Попереду – голосування за інший, який стосується земельних аукціонів.

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Законопроєкт №2194

  • Внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад.
  • Його завданням є реформування управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населенню та бізнесу до землі. Мовиться про скасування зайвих дозволів тощо.

Законопроєкт №2195

  • Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.
  • Документ регулює правове забезпечення прозорості аукціонів.
Зверніть увагу! За словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, ці законопроєкти фактично є завершення земельної реформи в Україні.

Головне про земельну реформу

  • 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває в Україні ринок землі з 1 липня 2021 року.
  • Згідно з ним, З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи, юридичні – тільки з 2024 року.
  • Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму.
  • Продаж земель державної власності заборонений.


Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу