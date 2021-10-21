Тримають за дурнів: Рада підтримала бюджет, але радіти зарано

У Верховній Раді депутати спромоглися у першому читанні проголосувати проєкт бюджету на 2022 рік. Ця подія дійсно важлива, але бачити те, як на ній піаряться усі опозиційні політики, водночас смішно та сумно.

Вони, схоже, взагалі українців за останніх дурнів вважають, коли думають, що завдяки темі голосування бюджету у першому читанні можуть "продати" нам свою начебто значущість, впливовість і турботу. Що саме маю на увазі – читайте далі.

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Чому наразі голосування є не надто важливим

Голосування щодо цього питання і сам бюджет – це дійсно дуже важлива тема. Саме за цим документом уся країна житиме увесь 2022 рік. У бюджеті депутати прописують, скільки грошей виділять на армію, медицину, освіту, дороги тощо.

Якщо і є сенс простим українцям дивитися наживо трансляції з Верховної Ради, то це саме зараз, коли депутати формують бюджет, перерозподіляють його та голосують.

Однак треба розуміти, що от зараз його лише в першому читанні ухвалили. До другого через кілька тижнів його можуть кардинально змінити. Саме тому я і не витрачаю зараз час, розказуючи, куди й скільки грошей запланували.

До остаточного ухвалення бюджету ті всі цифри ще з ніг на голову будуть перевернуті.

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Саме тому я не розказую, хто саме за той бюджет проголосував, хто утримався чи був проти. Наразі це не надто важливо. Втім, це голосування у першому читанні можна вважати так би мовити "сигнальним" – пробним.

Уже видно, що "Слуга народу" спільно з групою "Довіра" та "За майбутнє" взагалі спроможні бюджет самотужки ухвалити.

Їм не потрібно буде домовлятися, йти на поступки та виконувати вимоги ані "Батьківщини", ані "Європейської Солідарності", ані ОПЗЖ.

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Якщо раптом ви гортатимете українські канали й на партійних, а вони всі такі, натрапите на так званих опозиційних політиків, які тепер надуватимуть щоки й поважно розказуватимуть, як саме їхня політсила під час голосування дерджбюджету вимагала ухвалити дуже важливі правки, то знайте – вам брешуть і не червоніють.

От просто знайте це. Ну й запам'ятовуйте їх, щоб наступного разу за таких навіть випадково не проголосувати.

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Однак повернуся до бюджету. Ще раз наголошую, що цей законопроєкт надзвичайно важливий. Він знаковий і показовий.

Коли документ вже буде готовий до другого читання і його ухвалять з усіма правками – я обов'язково зроблю його детальний розбір і розкажу, де сам депутати щось "намутили".

Вони обов'язково це зроблять. Ще жодного разу не було, щоб такого не трапилося. Це я вам зараз кажу з усією повагою до того вкрай відповідального звання – "народний обранець".



Основні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу