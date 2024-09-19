Рада таки прийняла постанову про зміну назв 327 населених пунктів

Рада прийняла постанову про перейменування 327 населених пунктів. За неї проголосував 281 депутат.

Втім, було вилучено 6 населених пунктів з варіанту, за який голосували вчора. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Що відомо про нову постанову

Нову Постанову про зміну назв 327 населених пунктів прийнято без обговорення. Але з варіанту, за який вчора голосували, вилучили 6 населених пунктів,

– повідомив Железняк.

За відповідне рішення проголосував 281 депутат. Перейменують назви населених пунктів, що містять російські або радянські наративи чи русифіковані назви.

Зокрема, підлягають зміні назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Крім того, пропонуються нові назви для населених пунктів, що відзначають радянські свята або символіку, наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.