Верховна Рада пішла на канікули після ліквідації незалежності НАБУ і САП, – нардеп
- Верховна Рада ухвалила закон №12414, який ліквідує незалежність НАБУ і САП, після чого пішла на 4-тижневу перерву.
- Президент Зеленський провів зустріч з керівниками антикорупційних органів, обіцяючи наступного тижня обговорити план дій.
22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон №12414, яким фактично ліквідувала незалежність НАБУ і САП. Вже нині народні обранці пішли на канікули.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.
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Чи можна вирішити ситуацію з 12414 швидко?
Ярослав Железяк висловив скепсис щодо можливості вирішення ситуації з НАБУ і САП найближчим часом.
Нардеп зауважив, що після руйнації антикорупційного законодавства Верховна Рада пішла на 4-тижневу "перерву". Тобто засідань парламенту не буде до 20-х чисел серпня.
Тож нічого навіть теоретично не буде. Ну а там далі зроблять вигляд, що і тема вже не так актуальна,
– написав він.
Зауважимо, що нині Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів. За результатами розмови президент пообіцяв, що уже наступного тижня має відбутися зустріч для напрацювання плану дій. А через два тижні, мовляв, всі органи мають надати спільний план змін.