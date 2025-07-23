Верховна Рада пішла на канікули після ліквідації незалежності НАБУ і САП, – нардеп

22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон №12414, яким фактично ліквідувала незалежність НАБУ і САП. Вже нині народні обранці пішли на канікули.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

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Чи можна вирішити ситуацію з 12414 швидко?

Ярослав Железяк висловив скепсис щодо можливості вирішення ситуації з НАБУ і САП найближчим часом.

Нардеп зауважив, що після руйнації антикорупційного законодавства Верховна Рада пішла на 4-тижневу "перерву". Тобто засідань парламенту не буде до 20-х чисел серпня.

Тож нічого навіть теоретично не буде. Ну а там далі зроблять вигляд, що і тема вже не так актуальна,

– написав він.

Зауважимо, що нині Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів. За результатами розмови президент пообіцяв, що уже наступного тижня має відбутися зустріч для напрацювання плану дій. А через два тижні, мовляв, всі органи мають надати спільний план змін.