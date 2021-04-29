Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення пенсій чорнобильцям

Верховна Рада прийняла законопроєкт №4555, що передбачає підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції. "За" проголосували 340 нардепів.

Рада ухвалила зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 29 квітня на позачерговому засіданні.

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Кому підвищать пенсії

ліквідаторам 1 групи інвалідності – з 12 270 гривень до 16 080 гривень;

пенсіонерам-ліквідаторам 2 групи інвалідності – з 10 967 гривень до 12 987 гривень;

ліквідаторам 3 групи – з 8 129 гривень до 8 917 гривень.

Підвищення пенсій стосуватимуться 39 481 пенсіонера.

До речі, у пояснювальній записці закону йдеться, що документ потребує додаткових видатків з державного бюджету у розмірі 526,5 мільйона гривень на 2021 рік (для виплат у липні – грудні). У наступні 2022 та 2023 роки сума видатків становитиме 1,158 мільярда гривень та 1,262 мільярда гривень відповідно.