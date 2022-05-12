Рада ухвалила закон, який дозволяє конфіскувати майно тих, хто підтримує напад Росії

Верховна Рада прийняла закон щодо конфіскації активів певних осіб. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський та вніс свої пропозиції.

Мовиться про ініціативу №7194 – про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

Читайте також Рада затвердила указ Зеленського про примусове вилучення російського майна

Парламент підтримав всі пропозиції президента до прийнятого закону. Зеленський вніс їх 5 травня. Верховна Рада вперше ухвалила закон в цілому 21 квітня.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголошував, що цим законопроєктом дозволили конфіскувати майно тих, хто підтримує російську агресію. Потрібне буде тільки рішення суду.

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива перешкоджатиме використанню економічних активів на шкоду національній безпеці України. Також блокуватиме залучення грошей, які готують підґрунття для розпалювання та ведення агресивної війни, включно з пропагандою.

У Раді наголосили, що ініціатива потрібна для посилення оборони України та відшкодування завданої шкоди.

Повна конфіскація активів

Закон встановлює новий вид санкцій:

Він дозволятиме державі стягувати гроші, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активи, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Це означає повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним, як було раніше. Тому застосовувати таку міру будуть лише під час воєнного стану. Вона загрожуватиме лише тим, щодо цього попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.

Конфісковані гроші використають для посилення обороноздатності та відновлення України.

До речі, конфісковувати будуть не лише те майно, яке перебуває на території України, а й поза її межами. Така норма потребуватиме значної міжнародної співпраці.

В ОП раніше відзначали, що ініціатива не встановлює чітких критеріїв, за якими на людину можуть накласти санкції.

До слова, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков раніше зазначав, що за допомогою цього законопроєкту зможуть конфіскувати активи кума Путіна Віктора Медведчука.

Може зацікавити – Україна не має вести розмови про списання боргів, – Фурса: