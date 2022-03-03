Рада ухвалила законопроєкт про діяльність правоохоронців в умовах воєнного стану
Джерело:Верховна Рада
Нардепи внесли зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших документів, які додатково регулюватимуть діяльність правоохоронців в умовах воєнного стану.
Законопроєкт № 7118 вдосконалює регулювання діяльності правоохоронних органів та суду у надзвичайно складних умовах агресії.
До теми В Україні посилять відповідальність за мародерство: скільки років буде "світити"
Які зміни передбачає законопроєкт:
У випадку відсутності доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань – рішення про початок досудового розслідування приймає слідчий, прокурором. Необхідні відомості повинні бути внесені до ЄРДР за першої ж можливості.
Розширюється перелік злочинів, за які може бути застосовано тримання під вартою до 30 днів:
- ст. 115 (умисне вбивство)
- ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження),
- ст. 127 (Катування),
- ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
- ст. 146-1 (Насильницьке зникнення),
- ст. 147 (Захоплення заручників),
- ст. 152 (Зґвалтування),
- ст. 186 (Грабіж),
- ст. 187 (Розбій) та інші.
Відтепер прокурор зможе продовжити строки досудового розслідування, строки тримання під вартою з повідомленням про такі рішення відповідний суд, визначений ДСА України. Строк тримання під вартою може бути продовжений неодноразово.
Підставою для зупинення кримінального провадження може бути неможливість звернення з обвинувальним актом до суду у зв’язку з військовими діями.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!