Рада ухвалила законопроєкт про діяльність правоохоронців в умовах воєнного стану

Нардепи внесли зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших документів, які додатково регулюватимуть діяльність правоохоронців в умовах воєнного стану.

Законопроєкт № 7118 вдосконалює регулювання діяльності правоохоронних органів та суду у надзвичайно складних умовах агресії.

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Які зміни передбачає законопроєкт:

У випадку відсутності доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань – рішення про початок досудового розслідування приймає слідчий, прокурором. Необхідні відомості повинні бути внесені до ЄРДР за першої ж можливості.

Розширюється перелік злочинів, за які може бути застосовано тримання під вартою до 30 днів:

ст. 115 (умисне вбивство)

ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження),

ст. 127 (Катування),

ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини),

ст. 146-1 (Насильницьке зникнення),

ст. 147 (Захоплення заручників),

ст. 152 (Зґвалтування),

ст. 186 (Грабіж),

ст. 187 (Розбій) та інші.

Відтепер прокурор зможе продовжити строки досудового розслідування, строки тримання під вартою з повідомленням про такі рішення відповідний суд, визначений ДСА України. Строк тримання під вартою може бути продовжений неодноразово.

Підставою для зупинення кримінального провадження може бути неможливість звернення з обвинувальним актом до суду у зв’язку з військовими діями.

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