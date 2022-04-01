Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку

Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористом. Це означає, що вся російська неонацистська символіка в Україні буде під забороною.

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, такі зміни регулює законопроєкт 7214, ухвалений 1 квітня у першому читанні. Його підтримали 311 парламентарів.

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Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".

Літери Z, V визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам,

– наголосив він.

Крім того, Росія визнається державою-терористом, яка здійснює:

геноцид українського народу,

фізичне знищення,

масові вбивства громадян України,

вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,

використання заборонених методів війни,

руйнування цивільних об’єктів та об'єктів критичної інфраструктури,

створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, зокрема використання символіки вторгнення", – додав Микита Потураєв.

Світ має визнати Росію державою-терористом

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак констатував, що окупанти перейшли усі можливі лінії ведення війни. Вони почали діяти, як терористи, тому заслуговують на відповідне ставлення. Єрмак закликав партнерів до більш жорстких дій щодо Росії.

Час визнати збройні сили Росії терористичною організацією. Цього, очевидно, не станеться, поки місце в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН,

– сказав Єрмак.

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