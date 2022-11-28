Рада Євросоюзу ухвалила рішення додати порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС". Це сталося сьогодні, 28 листопада.

Таким чином, ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії та перешкодивши її здатності продовжувати цю агресію.

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Рада ЄС внесла обхід санкцій до списку злочинів

Як заявив міністр юстиції Чехії Павел Блажек, це рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи. За його словами, виконання обмежувальних заходів, введених ЄС проти Росії є важливим.

Країни-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які покарання мають застосовуватися у разі порушення. Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій і ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які підпадають під обмеження, продовжувати мати доступ до своїх активів і підтримувати режими, проти яких вводять заходи ЄС.

У Раді ЄС зазначили, що включення порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому Євросоюзі і запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС.

Тепер після ухвалення цього рішення Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Згодом цей проєкт директиви необхідно буде обговорити та прийняти Радою та Європейським парламентом.

Росія може спробувати обійти санкції

Як раніше повідомлялося, у зв'язку із санкціями на імпорт російської морської нафти прибутки Росії можуть значно скоротитися. Втім, країна-агресорка може спробувати обійти санкції, спробувавши приховати проходження своєї нафти при постачаннях.

Так, Росія може спробувати перепродавати нафту через треті компанії, змішуючи свою нафту з тією, що прямує до інших напрямків. Є дуже великі танкери, куди можуть зливати нафту з різних місць, щоб потім транспортувати її далі.

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