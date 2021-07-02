Рада затвердила порядок проведення військового поховального ритуалу

Парламент України ухвалив закон щодо військового поховального ритуалу. Нардепи, таким чином, врегулювали питання вшанування пам'яті загиблих та померлих військовослужбовців.

Цим документом внесли зміни до закону "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України". За це нардепи голосували 2 липня 278 голосами.

Актуально Дев'ятьох військових літаком доправили на лікування в київський госпіталь

У законі визначений порядок поховання військових

У законі мовиться про те, як саме має відбутись поховання загиблих військових. Також визначили повноваження військових посадових осіб в організації прощання.

Розширені положення щодо поховання з ритуалом з почесною вартою щодо:

військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України,

військових, які загинули під час виконання обов'язків військової служби,

померлих або загиблих УБД,

учасників АТО/ООС,

осіб з інвалідністю внаслідок війни,

миротворців.

Читайте також Чисельність Збройних сил України може зрости: ВР ухвалила за основу закон Зеленського

З початку 2021 року на Донбасі загинули 46 героїв

Зазначимо, що лише з початку 2021 року на Донбасі загинули 46 українських героїв. Останнім із тих, кому обірвав життя ворожий обстріл став старший солдат Андрій Гонар. Він отримав осколкове поранення біля Пісків 26 червня.