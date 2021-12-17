Рада збереться на позачергове засідання: які питання розглянуть

Верховна Рада збереться на позачергове засідання у п'ятницю, 17 грудня. Станеться це на вимогу 155 народних обранців. Під час засідання обговорять важливу законодавчу ініціативу.

Про це повідомили у телеграм-каналі нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

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За словами Качури, на засіданні розглянуть законопроєкт № 6376. У ньому мовиться про відстрочення застосування касових апаратів малим бізнесом. Його авторами є група народних депутатів з різних партій.

Обґрунтування необхідності змін

За пояснювальною запискою до законопроєкту, запровадження та подовження карантинних обмежень через COVID-19 ставить перед малим бізнесом складні виклики, які насамперед пов'язані зі збереженням діяльності та наявних робочих місць.

Водночас подолання негативних наслідків кризи в економіці є одним з пріоритетних завдань держави та вимагає постійного реагування на потреби бізнесу, підтримки та сприяння відновленню його економічної активності. За таких умов виникла необхідність чергового відтермінування строків розширеного застосування касових апаратів фізособами-єдинниками 2 – 4 груп.

Що пропонується

Законопроєктом пропонується відтермінувати до 1 січня 2023 року обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів, які є платниками єдиного податку 2 – 4 груп.

Раніше голова комітету ВРУ з податкової політики Данило Гетманцев висловився щодо фіскалізації 2022 року. Він розмістив у соцмережах постзвернення до ФОПів, які вийшли на мітинги за скасування фіскалізації. Він порадив сприйняти кілька даностей, з якими доведеться жити:

Система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року. Вона проста і дуже доступна. Вона не вимагає обліку залишків та приходу товару (крім ювелірки, електроніки, ліків). Касові апарати не обов'язково для встановлення у селах та деяких інших випадках, передбачених постановою КМУ №1336.



Розпорядження про позачергове засідання / Фото з телеграм-каналу "Правда Качури"