Рада збільшила фінансування кисневих станцій у COVID-лікарнях

Верховна Рада 4 листопада прийняла законопроєкт про виділення 800 мільйонів гривень із Держбюджету на кисневі станції в лікарнях. Ініціативу розглядали позачергово, оскільки питання кисню у COVID-закладах – нагальне.

Так, за законопроєкт №5460 проголосували 336 нардепів. Ініціатива дозволить розв'язати проблему нестачі медичного кисню для пацієнтів з COVID-19.

Читайте також Рада взялася за призначення нових міністрів: онлайн-трансляція

Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає встановлення потужних кисневих станцій у всіх лікарнях, які мають відділення для хворих на коронавірус. Ініціатори законопроєкту зауважили, що ці станції є ефективнішими для лікування важких пацієнтів, ніж концентратори.

Зазначили, що встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де є інші способи кисневого потоку. Наприклад, кисневі балони або резервуари. Це дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню.

Законопроєкт у першому читанні прийняли ще в липні, але потім на певний час він "завис у повітрі".

Яка ситуація з коронавірусом в Україні