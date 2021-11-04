Рада збільшила фінансування кисневих станцій у COVID-лікарнях

4 листопада 2021 , 11:59
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада 4 листопада прийняла законопроєкт про виділення 800 мільйонів гривень із Держбюджету на кисневі станції в лікарнях. Ініціативу розглядали позачергово, оскільки питання кисню у COVID-закладах – нагальне.

Так, за законопроєкт №5460 проголосували 336 нардепів. Ініціатива дозволить розв'язати проблему нестачі медичного кисню для пацієнтів з COVID-19.

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Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає встановлення потужних кисневих станцій у всіх лікарнях, які мають відділення для хворих на коронавірус. Ініціатори законопроєкту зауважили, що ці станції є ефективнішими для лікування важких пацієнтів, ніж концентратори.

Зазначили, що встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де є інші способи кисневого потоку. Наприклад, кисневі балони або резервуари. Це дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню.

Законопроєкт у першому читанні прийняли ще в липні, але потім на певний час він "завис у повітрі". 

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

  • За добу 3 листопада в Україні зафіксували 27 377 хворих на COVID-19. Це найбільше від початку пандемії.
  • Лякає і кількість госпіталізованих. До лікарень забрали аж 5 472 людей.
  • Власне, через таке погіршення ситуації й скликали позачергове засідання Ради. Все тому, що штучний кисень для хворих –  на межі.
Автор: Ольга Музика