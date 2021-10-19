Рада змінила статус НАБУ: Кабмін зможе призначати і звільняти його директора

Мовиться про законопроєкт №5459-1. Він перетворює НАБУ з державного правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

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Тепер бюро має розслідувати не лише справи щодо топкорупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".

Важливо, що із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України". Тепер орган утворюється відповідно до цього законопроєкту.

Уряд координуватиме НАБУ

Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін. Відтак уряд:

схвалюватиме проєкт Антикорупційної стратегії,

розглядатиме письмовий звіт про діяльність бюро,

затверджуватиме положення про Раду громадського контролю при НАБУ,

призначатиме осіб до складу Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ,

Однак Кабмін не затверджуватиме положення про НАБУ. Директор НАБУ схвалюватиме положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників бюро без погодження з урядом.

Хто призначатиме директора НАБУ

Директора НАБУ призначає та звільняє із посади також Кабмін. Звільнити посадовця теж може уряд. Однак лише, якщо за це проголосує щонайменше 2 третини посадового складу Кабміну та для звільнення будуть підстави, визначені законом.

Які умови, щоб стати директором НАБУ

вища юридична освіта;

стаж роботи в галузі права не менше 10 років;

досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п’яти років;

володіння державною мовою.

Якщо директор НАБУ припиняє свої повноваження, їх виконує заступник. Ця норма діє до дня призначення нового очільника НАБУ.



Новий статус НАБУ / Інфографіка Fight Corruptor

Які зміни у конкурсній комісії

Відтепер до конкурсної комісії з відбору директора НАБУ має входити 3 особи, яких визначає президент. Членів, визначених Верховною Радою, не делегуватимуть. Замість парламенту ще трьох осіб пропонуватиме Кабмін.

Крім того, трьох осіб уряд визначатиме на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Міністерство закордонних справ України має визначити перелік таких організацій.

Що цьому передувало