Рада звернулася до Єврокомісії та Європарламенту, щоб пришвидшити вступ України в ЄС

Верховна Рада направила звернення до керівництва Єврокомісії та Європарламенту. У ньому політики просять колег пришвидшити вступ України в Євросоюз.

Звернення підписали керівництво Верховної Ради, голови депутатських фракцій і груп. Вони наголосили, що рішення про невідкладний вступ України до ЄС стане ключовим чинником стримування російської агресії.

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Просимо Вас сприяти швидкому отриманню позитивного висновку Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата як початкового кроку до прискореного отримання повноправного членства в ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Це рішення дозволило б розпочали попередні переговори між Радою Європи та Україною. Воно також стало б символом винагороди українському народові у його боротьбі за свободу, демократію та європейські цінності.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що за останні роки наша країна зробила багато для того, щоб стати частиною ЄС. Тому настав час надати Україні статус кандидата.

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