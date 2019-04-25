Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні

Верховна Рада України проголосувала за законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 депутатів, 25 не голосували, 7 утримались від голосування.

Так, Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня встигла завершити розгляд поправок до цього законопроекту і проголосувати за нього.

Зазначимо, що на голосування у Раду, аби підтримати депутатів, прибули екс-президент Віктор Ющенко і почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Депутати зустріли Філарета стоячи.

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Зазначимо, що парламент розпочав розгляд документа 28 лютого. За цей час депутати схвалили або відхилили 2065 поправок із 2082.



Рада проголосувала за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Що змінює цей закон?

Мовну політику та умови її реалізації.

Текст закону про українську мову:

Хто говоритиме українською?

Всі громадяни України та ті, хто хоче стати громадянином України. Серед посадовців українською вільно мають розмовляти, наприклад, президент, голова парламенту та його заступники, прем’єр-міністр та віце-прем’єри, голови міністерств та усіх державних установ, депутати, держслужбовці, посадові особи органів місцевої влади, судді та адвокати, викладачі та медпрацівники.

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Де говоритимуть українською?

У публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування на транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів також використовуватимуть українську. На телебаченні, в інтернеті та друкованих ЗМІ. Скрізь. Передбачається, що держава гарантує право на отримання освіти державною мовою.



Закон про державну мову: що зміниться