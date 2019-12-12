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      Рада розблокувала підписання закону про ринок електроенергії

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      Парламент розблокував підписання закону про ринок електроенергії / Getty Images

      Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, що передбачає можливість тимчасового регулювання цін на оптовому ринку електроенергії.

      Так, нардепи не підтримали проєкт постанови про скасування рішення Ради, яка 4 грудня схвалила законопроєкт про ринок електроенергії. При цьому за основу парламент схвалив законопроєкт 12 листопада.

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      Тепер закон можуть підписати глава Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

      Що передбачає законопроєкт про ринок електроенергії

      Мета – не допустити неконтрольоване зростання цін на електроенергію. Зокрема, тарифному регулятору дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

      Крім того, забороняється продаж та постачання електроенергії, імпортованої з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії в Росії.

      Для уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі, уряд має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Ринок електроенергії Електроенергія Енергетика Комунальні послуги
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