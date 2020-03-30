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      Рада відмовилася призначати міністром фінансів Сергія Марченка

      -
      Сергій Марченко / getman.media

      Верховна Рада не проголосувала за призначення на посаду міністра фінансів Сергія Марченка на засіданні 30 березня. За це рішення свої голоси віддали 223 нардепи. Перед цим парламент звільнив з цієї посади Ігоря Уманського.

      Зауважимо, що Марченко раніше був заступником міністра фінансів Олександра Данилюка та заступником глави Адміністрації Президента часів президентства Петра Порошенка.

      Що відомо про Сергія Марченка

      • Закінчив Академію Державної Податкової служби України. Спеціальність – управління державними фінансами. Кандидат економічних наук.
      • З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету Міністрів.
      • З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.
      • Розробляв Бюджетний кодекс, що був прийнятий у 2014 році.
      • Експерт у Bendukidze Free Market Center та академічний директор спільної програми KSE та GIZ у 2015 – 2016 роках "Лідерство у державних фінансах".
      • На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії Кабміну і МОЗ.
      • У 2018 – 2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента.
      • З 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів.
      • У 2019 році балотувався до Верховної Ради під номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

      Що Марченко казав про співпрацю з МВФ

      Про співпрацю України з МВФ Марченко висловлювався у червні 2019 року в інтерв’ю виданню getman.media.

      "На нашу можливість запозичувати кошти впливає репутація України як позичальника. Та по цілому ряду політичних та економічних причин ця наша репутація не ідеальна. А це значить, що відсотки на позики будуть великими, запозичення обходитимуться дорого", – розповідав Марченко.

      "У МВФ в той же час – дешевий ресурс. Ми можемо це собі дозволити, проте маємо виконувати умови, які виходять за межі звичайних умов по кредиту: як створювати антикорупційні органи, які встановлювати тарифи… Що ж, ми самі себе загнали в таку ситуацію. Але, звичайно, маємо виходити з неї, щоб залучати кошти самостійно", – стверджував тодішній член команди Гройсмана.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Сергій Марченко
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