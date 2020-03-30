Рада відмовилася призначати міністром фінансів Сергія Марченка

Верховна Рада не проголосувала за призначення на посаду міністра фінансів Сергія Марченка на засіданні 30 березня. За це рішення свої голоси віддали 223 нардепи. Перед цим парламент звільнив з цієї посади Ігоря Уманського.

Зауважимо, що Марченко раніше був заступником міністра фінансів Олександра Данилюка та заступником глави Адміністрації Президента часів президентства Петра Порошенка.

Що відомо про Сергія Марченка

Закінчив Академію Державної Податкової служби України. Спеціальність – управління державними фінансами. Кандидат економічних наук.

З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету Міністрів.

З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.

Розробляв Бюджетний кодекс , що був прийнятий у 2014 році.

, що був прийнятий у 2014 році. Експерт у Bendukidze Free Market Center та академічний директор спільної програми KSE та GIZ у 2015 – 2016 роках "Лідерство у державних фінансах".

На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії Кабміну і МОЗ.

У 2018 – 2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента.

З 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради під номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

Що Марченко казав про співпрацю з МВФ

Про співпрацю України з МВФ Марченко висловлювався у червні 2019 року в інтерв’ю виданню getman.media.

"На нашу можливість запозичувати кошти впливає репутація України як позичальника. Та по цілому ряду політичних та економічних причин ця наша репутація не ідеальна. А це значить, що відсотки на позики будуть великими, запозичення обходитимуться дорого", – розповідав Марченко.

"У МВФ в той же час – дешевий ресурс. Ми можемо це собі дозволити, проте маємо виконувати умови, які виходять за межі звичайних умов по кредиту: як створювати антикорупційні органи, які встановлювати тарифи… Що ж, ми самі себе загнали в таку ситуацію. Але, звичайно, маємо виходити з неї, щоб залучати кошти самостійно", – стверджував тодішній член команди Гройсмана.