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      Рада внесла зміни до держбюджету-2019: на що виділили більше грошей

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      Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2019
      Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2019 / Getty Images

      Верховна Рада 31 жовтня схвалила зміни до закону по державний бюджет на 2019 рік. Так, нардепи виділили більше грошей на зарплати шахтарям, правоохоронцям, на оборону та дороги. Збільшать фінансування і на постраждалих від катастрофи на ЧАЕС та на людей з інвалідністю.

      Зарплати шахтарям

      Дізнайтеся, що закладено у проєкті держбюджету на 2020 рік

      Внесені до держбюджету на 2019 рік зміни передбачають додатковий 1 мільярд гривень на фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт". Це дозволить забезпечити своєчасну виплату зарплати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

      Зарплати військовим і правоохоронцям

      Зросте до рівня виплат у ЗСУ грошове забезпечення:

      • військовослужбовців Держприкордонслужби,
      • СБУ,
      • Нацгвардії,
      • Головного управління розвідки Міноборони,
      • Управління державної охорони.

      А видатки на національну безпеку та оборону зростуть на 1,4 мільярда гривень.

      Гроші на ліквідацію НС

      На 500 мільйонів гривень Рада збільшила фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті 2020

      Виплати чорнобильцям

      На 354,6 мільйона гривень планують збільшити фінансування соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це дозволить вчасно та повністю доплачувати за роботу в зоні відчуження, а також – виплачувати щорічну і додаткову відпустки 22 тисячам осіб.

      Реабілітація людей з інвалідністю

      На 787 мільйонів гривень зросте фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації людей з інвалідністю. За ці гроші покращать забезпечення людей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.

      Військкомати та дороги

      Членкиня бюджетного комітету Леся Забуранна повідомила, що станом на 1 жовтня до спеціального фонду конфіскованих коштів надійшов 1 мільярд 560,1 мільйона гривень. З цієї суми 524 мільйони гривень спрямують Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їхнє всебічне забезпечення. Ще 1 мільярд 36,1 мільйона гривень скерують Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" на пріоритетні напрями розвитку доріг державного значення.

      Читайте також: Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Рада

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Бюджет-2019 Бюджет Гроші
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