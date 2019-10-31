Рада внесла зміни до держбюджету-2019: на що виділили більше грошей

Верховна Рада 31 жовтня схвалила зміни до закону по державний бюджет на 2019 рік. Так, нардепи виділили більше грошей на зарплати шахтарям, правоохоронцям, на оборону та дороги. Збільшать фінансування і на постраждалих від катастрофи на ЧАЕС та на людей з інвалідністю.

Зарплати шахтарям

Дізнайтеся, що закладено у проєкті держбюджету на 2020 рік

Внесені до держбюджету на 2019 рік зміни передбачають додатковий 1 мільярд гривень на фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт". Це дозволить забезпечити своєчасну виплату зарплати шахтарям і не допустити відключення шахт від електропостачання.

Зарплати військовим і правоохоронцям

Зросте до рівня виплат у ЗСУ грошове забезпечення:

військовослужбовців Держприкордонслужби,

СБУ,

Нацгвардії,

Головного управління розвідки Міноборони,

Управління державної охорони.

А видатки на національну безпеку та оборону зростуть на 1,4 мільярда гривень.

Гроші на ліквідацію НС

На 500 мільйонів гривень Рада збільшила фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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Виплати чорнобильцям

На 354,6 мільйона гривень планують збільшити фінансування соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це дозволить вчасно та повністю доплачувати за роботу в зоні відчуження, а також – виплачувати щорічну і додаткову відпустки 22 тисячам осіб.

Реабілітація людей з інвалідністю

На 787 мільйонів гривень зросте фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації людей з інвалідністю. За ці гроші покращать забезпечення людей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.

Військкомати та дороги

Членкиня бюджетного комітету Леся Забуранна повідомила, що станом на 1 жовтня до спеціального фонду конфіскованих коштів надійшов 1 мільярд 560,1 мільйона гривень. З цієї суми 524 мільйони гривень спрямують Міністерству оборони на облаштування військових комісаріатів та їхнє всебічне забезпечення. Ще 1 мільярд 36,1 мільйона гривень скерують Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" на пріоритетні напрями розвитку доріг державного значення.

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