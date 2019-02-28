Radar Tech, Agrohub та агрохолдинг МХП запускають другий сезон проекту MHP accelerator

27 лютого Radar Tech, Agrohub та МХП запустили другу програму розвитку для стартапів MHP accelerator 2.0.

Акселератор шукає перспективні рішення, які можна застосувати не тільки в роботі агрохолдингу, а й для покращення технологічного потенціалу галузі загалом. Фіналісти програми отримають можливість комерційного запуску в партнерстві з МХП. Серед інших можливостей для стартапів – доступ до ресурсів та виробничій базі агрохолдингу, менторська підтримка від ключових експертів МХП, 250+ годин теорії та практики, нетворкінгу під час динамічної навчальної програми за участю 30+ лекторів та практиків. Прийом заявок триватиме до 21 квітня 2019 року включно на сайті.

MHP accelerator 2.0 шукає як стартапи, що розробляють спеціалізовані рішення для агрогалузі, так і універсальні рішення для діджиталізації роботи холдингу. Як і в першому проекті, до програми можуть потрапити не тільки досвідчені команди з базовим прототипом (MVP), але й автори цікавих, новаторських ідей, які зможуть довести бізнес-ефективність свого рішення.

"MHP accelerator у всіх сенсах відкрив "світ можливостей" як для стартапів, так і для агрогалузі загалом. Та навіть для наших внутрішніх корпоративних змін. Коли ми починали цей проект, ставили перед собою 2 глобальні цілі – розвиток інноваційного малого та середнього бізнесу, та протидія еміграції, утримання інтелектуальної молоді, талантів в країні. В результаті ми отримали бонуси, відкрили нові можливості для компанії: корпоративна культура МХП стала більш інноваційною, розвивається внутрішній інститут менторства, і нам також вдалось знайти ті рішення, які дійсно цікаві бізнесу МХП. Зараз в нас 5 комерційних проектів зі стартапами першого сезону. Ми інвестуємо в ці рішення, розвиваємо їх, підтримуємо, та зацікавлені в нових командах, з якими разом зробимо українську галузь більш інноваційною, зможемо вплинути на розвиток України", – прокоментувала Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП.

В цьому наборі акселератор перш за все буде розглядати продукти в наступних семи напрямках:

Агробіотехнології.

Діджиталізація.

Торгівельні майданчики.

Автоматизація промислового виробництва та процесів.

Енергоефективність, "Зелена енергетика" та управління відходами.

Інновації в корпоративному управлінні.

Food: технології та продажі.

Акселератору цікаві також інші рішення, які можна застосувати у роботі агрохолдингу.

"Впровадження інновацій — це не спринт, а марафон, готовність йти вдовгу, тестувати, змінювати. Особливо в агросекторі з його річними циклами. Задача Agrohub — щоб український агробізнес став більш ефективним за рахунок впровадження технологій. За минулий рік ми провели 17 проектів, спрямованих на це — від масштабного дослідження інноваційних пріоритетів агровиробників до Idea Garages, які тривали один день. Я бачу, як за 1,5 року в цілому виріс інтерес аграріїв до інновацій. Другий акселератор аграрних інновацій дасть нові технологічні рішення для ринку. Що ще більше посилить еко-систему", — розповіла Юлія Порошенко, лідер агронапрямку Radar Tech, засновник Agrohub.

З усіх отриманих заявок журі MHP accelerator 2.0 вибере 30 півфіналістів, які пройдуть програму преакселераціі — тиждень навчального інтенсиву з основ технологічного бізнесу. За підсумками цього етапу будуть відібрані 10 резидентів акселератора, які пройдуть динамічну, адаптовану під особливості агрогалузі, навчальну програму від 30+ експертів і практиків.

"MHP accelerator 2.0 — це вже шоста програма розвитку стартапів, яку Radar Tech запускає з великими гравцями ринку. Ми першими в Україні почали прокачувати сферу корпоративних інновацій, тому з особливою увагою ставимося до результативності наших акселераторів. Випускниками 6 програм Radar Tech стало вже 50 стартапів, 20 з яких отримали можливість попрацювати з такими лідерами ринку, як Київстар, МХП, UKRSIBBANK BNP Paribas і ДТЕК. Цього року разом з МХП ми сконцентруємося на проведенні пілотних проектів в рамках акселератора, аби в жовтні, ще до фіналу програми, отримати 10 підтверджених бізнес-кейсів зі зрозумілими прогнозованими метриками успішності", — розповідає Максим Бахматов, глава правління Radar Tech.

Учасники акселерації зможуть провести пілотні проекти та перевірити гіпотези на базі МХП, отримають доступ до ресурсів, корпоративної експертизі та менторську підтримку від провідних фахівців холдингу.

Переможці програми MHP accelerator 2.0 отримають можливість комерційного запуску в партнерстві з агрохолдингом МХП.

В рамках першої акселераційної програми в минулому році з 184 заявок журі відібрало 13 учасників. За підсумками програми, 5 проектів отримали можливість співпрацювати з МХП, а саме: Sovtes, Meteotrek, Peoplemeter, Profeed і MobiMill.

"Завдяки тренінгам з формування продукту і виведення його на ринок, ми подивилися на своє рішення під іншим кутом. Після участі в MHP accelerator ми стали більш помітними на ринку. Тепер про нас знають. Це дозволило провести пілотні проекти і підписати договори з кількома аграрними компаніями України. Навесні плануємо запустити ще один пілотний проект з МХП, щоб перевірити і, можливо, також інтегрувати наш новий продукт", — коментує Леонід Власов, CEO Meteotrek, випускник першої програми MHP accelerator.

Подати заявку на участь в MHP accelerator можна до 21 квітня 2019 року включно на сайті.

Стежити за ходом реалізації програми, анонсами ключових подій можна на сторінці Radar Tech в соціальній мережі Facebook.

Довідка про агроіндустріальний холдинг МХП

МХП (ПРаТ Миронівський Хлібопродукт) – вертикально інтегрований агрохолдинг, один з найбільших у своїй галузі в Україні. Активно впроваджує технологічні інновації на всіх етапах виробничої та управлінської діяльності, першим з українських агрохолдингів почав формувати навколо себе екосистему акселерацій та технологічних стартапів.

Довідка про Radar Tech

Radar Tech розробляє і запускає галузеві корпоративні акселератори. Компанія допомагає молодим технологічним стартапам розвиватися і заробляти не тільки на заході, але й в Україні. Для цього Radar Tech створює платформу взаємодії українських корпорацій зі стартапами. Шукає перспективні технологічні рішення, вчить, розвиває та допомагає працювати в партнерстві з ключовими гравцями галузі.

Довідка про Agrohub

Agrohub – платформа з розвитку агроінновацій. Організація має на меті підвищити ефективність українського агросектору за рахунок впровадження нових технологій, даючи при цьому можливість талантам реалізувати свій потенціал.