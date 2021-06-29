Радбез ООН може зібратись на екстрене засідання через протистояння у Ефіопії

Три країни ініціювали скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Величезне занепокоєння у них викликає конфлікт між ефіопською владою та регіоном Тиграй.

З такою пропозицією виступили США, Ірландія та Велика Британія. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Радбез може зібратись вже 2 липня

За попередньою інформацією, засідання таки буде у п'ятницю, 2 липня. Проте дата може змінитись, адже з 1 липня у Радбезі ООН починає головувати Франція. Саме представники Парижа мають ухвалювати відповідні рішення.

Останнє засідання Радбезу щодо ефіопського питання відбулось ще 15 червня – за зачиненими дверима.

Що відбувається в Ефіопії:

28 червня ефіопська влада оголосила про "одностороннє припинення вогню" у Тиграї.

До цього часу бойовики увійшли у столицю регіону Мекеле.

Конфлікт між повстанцями і урядом країни тривав протягом 8 місяців.

Через це у скрутне становище, зокрема й голод, потрапили близько 350 тисяч місцевих жителів.

Низка країн – серед яких Китай, Росія, визнали кризу у Ефіопії внутрішньою справою цієї країни. Так, згідно з повідомленням джерел, саме Китай відмовився підтримати резолюцію щодо загрози повномасштабного голоду в Ефіопії.

Дивіться на карті, де розташований Тиграй: