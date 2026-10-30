Україна скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Ракетні удари Росії по Дніпру, Чернігову та Кременчуку 30 жовтня забрали життя 20 людей, ще десятки поранено. Через черговий терор скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у соцмережі X.

Що сказав Мельник

Головною метою скликання зустрічі є рішуча міжнародна відповідь на масований терор та позбавлення агресора місця у ключовому органі світової безпеки.

Росія цілеспрямовано влучила по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі кількох українських міст, спричинивши значні жертви.

Виженіть Росію геть,

– закликав Андрій Мельник.

Постпред також звернувся із проханням до партнерів не зволікати з діями у відповідь на варварські атаки Кремля.

Подальша присутність представників Москви серед постійних членів Ради Безпеки ООН грубо нівелює базові принципи міжнародного права.

Нагадаємо, що Латвія 1 листопада вперше в історії розпочне місячне головування в Раді Безпеки ООН. Рига визначила пріоритетом утримання протидії російській агресії в центрі світової уваги.