У парламенті вважають, що настав час для дискусії стосовно перегляду умов Угоди про асоціацію ЄС з Україною. Йдеться про її економічну частину, адже головним залишається європейський вектор.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" і глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Просто з закритими очима підписувати все, на чому є штамп Європейського Союзу, ми не можемо, тому що це призводить до повного дисбалансу в економічній системі,

– пояснив він.

У чому річ і що збираються переглядати:

Наталуха зауважив, що його позиція стосовно перегляду Угоди збігається з позицією профільного міністерства.

Нардеп додав, що мав розмову з представниками однієї із ключових країн ЄС, які використовували слово brilliant (чудовий – 24 канал) стосовно опису торговельної динаміки України з ними.

Якщо ми візьмемо слайди, які вони показували щодо товарів, які експортуємо ми, а які – вони до нас, то ця динаміка виглядає так: у нас на першому місці з експорту – зерно, олія, тваринні жири, злаки та мінерали, дерево, залізна руда. Тобто більшість – це сировина. У них – бойлери, обігрівачі, електричне обладнання, автомобілі та запчастини до літаків,

– уточнив він.

Наталуха додав, що зараз у Європі намагаються зробити все для того, щоб Україна переуклала Угоду на тих самих умовах, на яких була укладена ця.

Україна поки не наполягала на змінах.

"Але чи це є в наших інтересах? Я вважаю, що ні, тому що адекватний підхід – це імпортувати сировину, а експортувати продукцію. Вони так і роблять, а ми робимо все навпаки. Не в останню чергу – через поради наших західних партнерів", – додав Наталуха.