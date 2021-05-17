Скорочення працівників, але підвищення зарплат: у Раді показали законопроєкт про реформу СБУ

У "Слузі народу" заявили, що реформа Служби безпеки перебуває на фінішній прямій. Зміни в СБУ потрібні для вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Народний депутат від провладної фракції Мар'яна Безугла оприлюднила документ у мережі та зазначила, що його продемонстрували у такому форматі "з певних причин".

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Нардепка зазначила, що у документі є ще неточності, він "потребує технічного удосконалення, але зараз мова про зміст".

Питання боротьби з організованою злочинністю у межах контррозвідувального забезпечення ще опрацьовується. Перерахунку пенсій не передбачається, це технічна помилка і зараз виясняємо, як там опинилася,

– написала "слуга народу".

Водночас Мар'яна Безугла наголосила, що ухвалила рішення опублікувати законопроєкт для українського суспільства ще до його розгляду в комітеті.

За її словами, зробила вона це, щоб дати змогу ознайомитися з пакетом змін, що чекають на СБУ до остаточних рішень парламенту.

У всіх бажаючих – тиждень з 17 по 23 травня 2021 року, щоб зв'язатися зі мною та вказати на ризики, якщо такі знайдете, або прокоментувати проєкт назагал,

– додала нардепка та закликала до комунікації.

Нардеп Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради 17 травня припустив, що законопроєкт про СБУ можуть ухвалити у другому читанні до кінця п'ятої сесії Ради.