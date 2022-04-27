Раді пропонують позбавити депутатських мандатів Медведчука, Козака, Рабіновича та Качного

Група нардепів зареєструвала у Верховній Раді постанову. "Про втрату депутатського мандату деякими народними депутатами України". Мовиться про членів колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного.

Ініціатором ухвали став народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда. Він зазначив, що у саме ці депутати від ОПЗЖ працювали в Україні на користь Кремля.

До теми 10 нардепів втекли з України, більшість – ОПЗЖ: Стефанчук розповів, чи каратимуть їх

"Основна мета постанови – припинити дію мандату народних депутатів, які тривалий час підтримували ідеологію "російського світу" і працювали на користь країни-агресора. Дуже дивно, що народні депутати, які кликали на нашу землю ворога, досі перебувають у сесійній залі", – сказали у пресслужбі Дунди.

Порушили присягу

Автори постанови апелюють до того, що перед вступом на посаду народні депутати присягають на вірність Україні. Проте Медведчук, Козак, Рабінович та Качний постійно просували проросійські наративи.

Злочинцям не місце у сесійній залі,

– наголосив Дунда.

Зверніть увагу – втрати російських вбивць: дивіться відео

Що з Медведчуком: останні новини