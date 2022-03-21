У Раді пропонують розширити перелік підстав для заборони політичних партій

У Верховну Раду 17 березня внесли новий законопроєкт. Він пропонує збільшити перелік підстав для заборони політичних партій в Україні.

Документ спрямований на забезпечення ефективної державної політики. Мовиться про сферу інформаційної безпеки.

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Законопроєкт протидіятиме гібридній агресії та пропаганді держави-агресора, а також підвищить судові гарантії захисту прав та свобод людини у справах щодо заборони політичних. партій,

– мовиться у повідомленні.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону "Про політичні партії в Україні" та розширити перелік підстав для заборони політсил.

Запропоновані причини для заборони партій

популяризації або пропаганди органів Росії, її посадових осіб та організацій;

виправдання або визнання окупації територій України.

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