У Раді пропонують розширити перелік підстав для заборони політичних партій
21 березня 2022 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
У Верховну Раду 17 березня внесли новий законопроєкт. Він пропонує збільшити перелік підстав для заборони політичних партій в Україні.
Документ спрямований на забезпечення ефективної державної політики. Мовиться про сферу інформаційної безпеки.
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Законопроєкт протидіятиме гібридній агресії та пропаганді держави-агресора, а також підвищить судові гарантії захисту прав та свобод людини у справах щодо заборони політичних. партій,
– мовиться у повідомленні.
Автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону "Про політичні партії в Україні" та розширити перелік підстав для заборони політсил.
Запропоновані причини для заборони партій
- популяризації або пропаганди органів Росії, її посадових осіб та організацій;
- виправдання або визнання окупації територій України.
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