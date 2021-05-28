Раді рекомендують ухвалити закон про засади регіональної держполітики: що може змінитись

Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроєкт про зміни засад державної регіональної політики. Пропонують впровадити стратегію регіонального розвитку для громад з населенням понад 10 тисяч осіб та систему стратегічного планування на рівні держави, регіону та громади.

Проєкт закону №5323 розглянув комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Він же рекомендував Раді прийняти його за основу.

Варто прочитати У Раді поки нема остаточного варіанту законопроєкту про деолігархізацію, – Разумков

Планують вдосконалити механізми реалізації регіональної держполітики

Проєкт закону пропонує:

створити систему стратегічного планування на рівні держави, регіону та громади – тобто посилити зв'язок між Державною стратегією регіонального розвитку, регіональними стратегіями розвитку та документами територіальних громад;

– тобто посилити зв'язок між Державною стратегією регіонального розвитку, регіональними стратегіями розвитку та документами територіальних громад; виконавчі органи міських, сільських, селищних рад територіальних громад з населенням понад 10 тисяч осіб розроблятимуть стратегію регіонального розвитку, яка відповідає цілям Державної та регіональної стратегій розвитку до 2027 року;

розроблятимуть стратегію регіонального розвитку, яка відповідає цілям Державної та регіональної стратегій розвитку до 2027 року; розширити перелік об'єктів державної регіональної політики;

ввести певні типи територій у регіонах, що потребують особливої уваги з боку держави – це сільські території, центри економічного зростання, міста, Карпати, Азов – Чорне море;

право агенцій регіонального розвитку надавати платні послуги та розширюювати перелік їх засновників коштом міських, селищних, сільських рад.

Перевірку державної регіональної політики здійснюватимуть на основі єдиної геоінформаційної системи моніторингу та оцінювання розвитку регіонів та територіальних громад.

27 травня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підписав наказ про направлення 744 мільйонів гривень на проєкти регіонального розвитку у рамках програми "Підтримка регіональної політики України", яку будуть реалізують у 2021 – 2023 роках.